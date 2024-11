Non paga il conto e devasta il ristorante con una spranga, 23enne arrestato

Prima ha cenato senza pagare il conto e poi ha devastato il locale con una spranga di ferro di ben due metri, barricandosi dentro fino a quando non è stato immobilizzato dagli agenti del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia.

L’uomo, un 23enne di nazionalità rumena, è stato arrestato per estorsione (per essersi rifiutato di pagare il conto della cena minacciando il titolare del ristorante) e per danneggiamento aggravato, rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto nella tarda serata di domenica scorsa quando il giovane, dopo aver consumato la cena in un ristorante della fascia tirrenica gestito da cittadini cinesi, si è rifiutato di pagare il conto ed è stato allontanato.

Poco dopo però, è tornato brandendo la spranga di ferro con la quale ha prima mandato in frantumi la vetrata d’ingresso e poi è entrato costringendo i clienti e i titolari a darsi alla fuga mentre devastava gli interni.

Gli agenti delle volanti del Commissariato sono riusciti poi a neutralizzare il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e trovato ubriaco. L’indagato, prima di essere fermato, si è anche impossessato di 200 euro dalla cassa e ha danneggiato le auto di due clienti del locale.

In sede di convalida, l’Autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo la custodia cautelare nella casa circondariale Ugo Caridi di Catanzaro.