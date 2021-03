“Non posso condividere questa gestione avventata e pericolosa dell’emergenza Covid a Soverato”

“La Maggioranza governa, da sola decide, ma io da Minoranza, da Capogruppo UDC e da Commissario Covid non posso condividere questa gestione avventata e pericolosa.

RISPETTO LE DECISIONI, MA NON LE CONDIVIDO. NON CONDIVIDO LA MANCANZA DI TUTELA DELLA SALUTE E LE DECISIONI ARBITRARIE. E scriverò al Presidente della Regione e al Prefetto affinché intervenga per valutare l’intera situazione.

L’Asp, Dott. De Fazio, ha definito l’incidenza di nuovi casi molto significativa rispetto alla popolazione residente.

È ormai chiaro che le misure preventive richieste e non adottate, continuano a manifestare gli effetti sulla condizione sanitaria e sulla condizione economica di ogni attività del territorio.

Non possiamo sottrarci dalla considerazione che sul territorio la situazione è piuttosto grave, e considerata l’alta contagiosità delle varianti è molto difficile arginare i contagi.

I casi conclamati, portano con se’ purtroppo dei pazienti ospedalizzati in una condizione piuttosto complessa.

La zona rossa tra sabato e domenica, la ritengo inutile, come ho ritenuto inadeguata l’ordinanza emessa.

🤸🏻‍♂️L’attività di sport individuale, la camminata in solitaria con gli adeguati dispositivi di sicurezza non può essere impedita in un Luogo così ampio come il Lungomare.

Credo sia necessario portare a conoscenza l’intera cittadinanza, della situazione difficile che stiamo attraversando.

Bisogna mantenere alto il controllo sulle zone critiche per assembramenti sull’intero territorio e per l’intera settimana,soprattutto in prossimità dei distributori automatici;

Sarebbe opportuno vietare la permanenza sul Corso se non necessario agli acquisti presso gli esercenti.

E’ necessario sanificare scuole e Palazzo di Citta’ con mezzi idonei e aziende specializzate.

E’ necessario obbligare l’azienda appaltate il Servizio di Raccolta rifiuti di fornire i Suoi operatori dei Dispositivi di Sicurezza previsti per legge. E’ la prevenzione l’unica arma contro i contagi!

Continuare con misure a singhiozzo, comprometterà la condizione di salute dell’intera cittadinanza e non garantirà una subitanea ripresa economica.

Stiamo regalando contagi, ospedalizzazioni e crisi economica”.

Azzurra R. Ranieri

Consigliere Capogruppo UDC – Citta’ di Soverato