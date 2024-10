“Non potevamo crederci”, 57 anni dopo una coppia ritrova il film del loro matrimonio grazie ai social network

Una coppia settantenne, sposata nel 1967 in Scozia e stabilitasi in Australia, ha ritrovato dopo quasi 57 anni il video della loro unione grazie ai social network. Aileen e Bill Turnbull, residenti a Brisbane, in Australia, sono rimasti sorpresi nel rivedere il video del loro matrimonio scozzese, 57 anni dopo l’evento, grazie ad un’incredibile scoperta.

È stato Terry Cheyne a rendere possibile tutto ciò quando ha trovato accidentalmente la pellicola in un vecchio proiettore. Ha voluto scoprire l’identità degli sposi condividendo le immagini sui social network. Lo scorso aprile, Terry Cheyne ha scoperto la pellicola mentre scannerizzava vecchie bobine che aveva recuperato dal proiettore di suo zio.

Queste immagini mostravano un matrimonio celebrato ad Aberdeen, in Scozia, intorno al 1967. Per identificare la coppia, Terry ha pubblicato una foto del film su Facebook, chiedendo: “Qualcuno riconosce questa coppia?”. Sperava di restituire il video digitalizzato ai suoi proprietari. Nonostante sei mesi di ricerche infruttuose, alla fine decise di abbandonare i suoi sforzi.

Ma, per caso, Aileen Turnbull, 77 anni e membro di un gruppo Facebook dedicato a chi è cresciuto ad Aberdeen, si è imbattuta nel post. Ha immediatamente riconosciuto se stessa e suo marito, dichiarando in un commento: “Siamo noi! Ci siamo sposati nella chiesa di Mastrick il 5 agosto 1967!”. “Non potevamo crederci, dopo tutto questo tempo, 57 anni.

Rivedere questo video è molto più forte che guardare semplicemente le foto del nostro matrimonio “, confida Aileen ai media! Terry Cheyne ha detto che le bobine erano state mescolate con i suoi film durante un trasloco, probabilmente quando suo zio gli aveva affidato i ricordi di due amici che lasciarono la Scozia per stabilirsi in Australia, quasi 60 anni fa.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, lo sviluppo sempre più forte della tecnologia non impatta solo sul presente, in particolare dei più giovani, ma, con il tempo, anche nostalgia e memoria trovano nuove definizioni e modalità di espressione in relazione all’utilizzo dei social media. Lo dimostra questa storia dove una coppia di utenti attivi sui social media, ha utilizzato le piattaforme per documentare e condividere la loro vita.