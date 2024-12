Non si ferma al controllo e inizia l’inseguimento, positivo all’alcol test

Non si è fermato, forzando il posto di controllo e tentando la fuga. I fatti risalgono a sabato sera in pieno centro a Vibo.

Era quasi mezzanotte quando il giovane, vibonese, non si è fermato all’alt ed è iniziato un inseguimento da parte degli agenti della Polizia locale i quali poi, sono riusciti a bloccarlo nei pressi di via Hipponion.

Dopo le verifiche è stato anche rilevato anche un tasso alcolemico di 2,6 g/l, ben oltre il limite consentito dal codice della strada.

Per il giovane è scattato il ritiro immediato della patente e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebrezza.