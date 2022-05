Non si ferma all’alt dei carabinieri e getta pistola dal finestrino, 28enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 28 anni, residente a Rende, per porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

I militari, impegnati in un servizio perlustrativo nella zona di Quattromiglia, hanno notato un veicolo di grossa cilindrata intimandogli l’alt. Il conducente, però, anziché arrestare la propria corsa ha aumentato bruscamente la velocità. Da qui l’inizio di un pericoloso inseguimento.

L’uomo avrebbe continuato ad accelerare, nel tentativo di distanziare i carabinieri e far perdere le proprie tracce: incurante della segnaletica stradale, avrebbe proseguito la corsa effettuando una serie di manovre azzardate e pericolose per la propria incolumità e per quella degli altri utenti della strada, nonché dei numerosi avventori dei locali presenti sulle strade del centro abitato.

I carabinieri, alla fine, lo hanno bloccato e hanno recuperato un oggetto che durante l’inseguimento era stato lanciato dal finestrino dell’auto: una pistola a tamburo Smith & Wesson con matricola, in buono stato d’uso e funzionante risultata appartenente ad un uomo di Cosenza defunto nel 2020.