Non si ferma all’alt e scappa per 8 km, arrestato dopo un folle inseguimento

Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha dato il via a un inseguimento di circa otto chilometri tra strade urbane ed extraurbane.

È accaduto tra Serrastretta e San Pietro Apostolo, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Soveria Mannelli al termine di una fuga che ha messo in pericolo la pubblica incolumità.

L’alt ignorato e l’inseguimento

Durante un servizio di pattugliamento del territorio, la Radiomobile ha intimato l’alt a un’autovettura sospetta. Il conducente, però, anziché fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento lungo le strade della zona, durante il quale l’uomo ha guidato a velocità sostenuta e senza rispettare la segnaletica stradale, creando un concreto pericolo per pedoni e automobilisti.

Il veicolo è stato inseguito dai militari a sirene spiegate per circa otto chilometri, fino a quando il conducente ha perso il controllo dell’auto fermandosi ai margini della carreggiata, nei pressi del ponte che sovrasta il Fiume Amato.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale stato di ebbrezza o l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto per inottemperanza all’invito a fermarsi con conseguente fuga pericolosa e per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Si tratta della prima applicazione da parte dell’Arma del Reventino delle più recenti modifiche al Codice della Strada italiano introdotte con l’ultimo decreto legge in materia di sicurezza pubblica, entrato in vigore il 25 febbraio scorso.

La norma prevede pene più severe per chi non ottempera all’alt imposto dagli agenti e si dà alla fuga mettendo in pericolo l’incolumità altrui: la reclusione da sei mesi a cinque anni, oltre alla confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.