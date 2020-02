Non si fermano ad un posto di blocco sulla Ss 106 e sbattono contro un palo, grave un giovane

Lotta tra la vita e la morte uno dei due ragazzi coinvolti in un incidente stradale, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, sulla statale 106, a Reggio Calabria.

Secondo le prime informazioni, i due ragazzi a bordo di un’auto non si sarebbero fermati all’Alt dei carabinieri, in servizio nella città dello “Stretto”. Da lì è nato un inseguimento, al termine del quale la vettura dei giovani è andata a sbattere a tutta velocità contro un palo della luce.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha trasportato all’ospedale di Reggio Calabria entrambi i giovani. Il giovane seduto sul lato passeggero è apparso subito in condizioni gravissime ed è in fin di vita. Ancora ignote le cause che hanno spinto i due ragazzi a non fermarsi all’Alt dei carabinieri.