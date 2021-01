Non si fermano all’alt e vengono trovati in possesso di droga, due arresti a Girifalco

Nel pomeriggio del 27 gennaio a Borgia, lungo la SP. 172, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza due girifalcesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I due uomini, di trentacinque e trentasette anni, in auto in direzione di Girifalco, non hanno arrestato la corsa all’ “alt” dei militari, venendo fermati poco dopo, in possesso di circa cinque grammi di eroina ed uno di cocaina.

In serata sono stati tradotti agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria Catanzarese.