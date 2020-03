Non tutti i virus vengono per nuocere a tutti!

Considerando che alla Regione Calabria sia la sinistra sia il centro(destra) si stanno scannando al loro interno, e rinviano il consiglio con la scusa della malattia, ecco che non tutti i virus vengono per nuocere! A qualcuno, voglio dire: ai partiti del centro(destra), che magari troveranno il modo di mettersi d’accordo; al PD, che è nel marasma più totale. 5 stelle, non pervenuti: ahahahahahahah. A proposito: ci sono anche ricorsi in giro, e più tempo passa… non si sa mai.

Ovvero, come ha commentato il consigliere PD Tassone, “pensiamo alla salute”.

Detto questo, uno se la potrebbe cavare con il gusto sadico della battuta, e chiudere. E invece no, perché servono riflessioni profonde sulla Calabria, di natura non contingente e non partitica, ma proprio antropologica.

Se infatti la maggioranza Santelli annaspa, basta ricordare gli anni di Oggi le comiche di Oliverio e dei suoi assessori girevoli; e lo stesso per tutti: : A. Guarasci, A. Ferrara, P. Perugini, A. Ferrara di nuovo, B. Dominijanni, F. Principe, R. Olivo, G., Rhodio, D. Veraldi, L. Meduri, A. Loiero, M. Oliverio di centrosinistra, e G. Nisticò, B. Caligiuri, G. Chiaravalloti, G. Scopelliti e Stasi di centro(destra).

Tutti questi illustri signori furono eletti per caso, in quanto candidati per caso, spesso all’ultimo momento. Alle ultime regionali, vi devo ricordare come il PD annaspava alla ricerca di nomi famosi? Come il centro(destra) approdò alla Santelli dopo aver attraversato molti mari tempestosi?

E parliamo solo dei presidenti. I candidati a consigliere, di tutte le liste, sono venuti fuori la notte del 27 gennaio e la mattina del 28; e per effetto di una legge ridicola, 30 sono stati i fortunati vincitori della lotteria; a parte i suddetti ricorsi, e qualcuno che è in gattabuia.

Né sinistra né centro(destra) né altri sono stati il risultato di un dialogo, di un dibattito, di un progetto, di un’analisi, di un pensiero, di una proposta… Niente di tutto questo: solo criterio di candidatura, “porta voti”.

E chi porta voti, poi vuole qualcosa. Oggi lo vuole dal centro(destra), ieri dalla sinistra; senza scordare che molti sono passati da sx a dx e viceversa.

Ecco perché è un fatto antropologico e non politico. Ogni erba si conosce per lo seme, spiega padre Dante. Ovvero, se io candido Pincopalla, uno qualsiasi, poi cosa mi devo aspettare? Che abbia idee? Ahahahahah! E figuratevi se ha ideali, miti, sogni, energie, coraggio! È un vizio millenario della Calabria. Se la Calabria è terzultima in mezzo a 360 regioni d’Europa, ci sarà un motivo, vero?

Tranquilli, però. Passato il coronavirus, il centro(destra) farà una giunta, una qualsiasi. Avrebbe fatto lo stesso la sinistra, qualora, per sbaglio, avesse vinto.

A proposito, e gli intellettualoni piagnoni pagati a premi letterari? Li avete sentiti sussurrare? Ma no, stanno facendo la fila davanti all’ufficio della Santelli come prima davanti allo stesso ufficio, dove però stava Oliverio. Una consulenza, alla Chiaravalloti maniera… una pacca sulle spalle… una comparsata a RAI Calabria…

A proposito di RAI Calabria, notevole è il silenzio assoluto sul rinvio. Perché devo pagare, questo mese, un canone di 18€, per tale giornalismo servile?

E le sardelle? Ahahahahahah!

Ulderico Nisticò