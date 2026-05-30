«Non un regalo, ma una conquista»: Soverato celebra il 2 giugno con la forza delle donne

2 giugno 2026 Festa della Repubblica.

80 anni di Repubblica antifascista e di voto alle Donne.

Il ricordo deve unirsi all’attualizzazione dei principi e dei valori che mossero tutte e tutti coloro che si sono battuti per la libertà, la democrazia, la pace. Per questo, oggi più che mai, è tempo di Repubblica.

“Era un mondo maschilista. Soltanto tra i partigiani la donna aveva diritti. La Resistenza ci ha fatto capire che nella società potevamo occupare un posto diverso. I diritti paritari garantiti dalla Costituzione non sono stati un regalo, ma una conquista e un riconoscimento per ciò che le donne hanno fatto nella guerra di Liberazione.

Difendere la Costituzione significa difendere la possibilità di garantire un futuro di libertà e democrazia ai figli delle donne” Anita Malavasi “Laila” (Comandante di distaccamento 144° Brigata Garibaldi A. Gramsci).

Come 80 anni fa, la parola alle Donne per festeggiare la Repubblica il 2 giugno.

Incontro pubblico presso la “Lega Navale” Piazza Nettuno ore 18,00 Soverato.

Interverranno:

Natalina Stamile (ANPI Soverato),

Maria Procopio (Presidente Biblioteca delle Donne Soverato),

Ernesta Taverniti (Segreteria Regionale SPI-CGIL),

Vincenza Matacera (Presidente Ordine Distrettuale Avvocati CZ),

Raimonda Bruno (Docente),

Graziella Viscomi (Magistrata).

La serata sarà moderata da Rosalba Minniti (ANPI Soverato).