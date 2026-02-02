Non voltarsi dall’altra parte: intensa e partecipata la presentazione del libro di Luigi Macrillò

Si è svolta questa mattina, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso l’Auditorium “Coccimiglio” del Plesso Todaro dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Mater Domini – Nord Est Manzoni, la presentazione del libro “Io non mi sono voltato” di Luigi Macrillò.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo in collaborazione con l’Associazione “Universo Minori”, ha registrato una partecipazione attenta e coinvolta, rivelandosi un momento di grande valore educativo, civile e umano.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del Dirigente scolastico, professore Giulio Comerci, che ha sottolineato l’importanza della memoria, della responsabilità collettiva e del ruolo fondamentale della scuola nella formazione delle coscienze delle giovani generazioni.

Sono seguiti gli interventi della dottoressa Marisa Manzini, Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Catanzaro, e dell’Avvocato Rita Tulelli, Presidente dell’Associazione “Universo Minori”, che hanno offerto contributi autorevoli e profondi, arricchendo il dibattito con riflessioni giuridiche, sociali e umane di grande spessore.

Particolarmente emozionanti e toccanti sono state le testimonianze dei soccorritori e dei volontari intervenuti durante il naufragio avvenuto a Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. I loro racconti diretti hanno restituito al pubblico il senso autentico di solidarietà, dolore e umanità vissuto in quei drammatici momenti, suscitando intensa partecipazione e commozione tra i presenti.

Le conclusioni sono state affidate all’Avvocato Luigi Macrillò, autore del volume, che ha guidato il pubblico nella comprensione del significato profondo dell’opera e delle esperienze narrate, ribadendo il valore dell’impegno civile e del “non voltarsi dall’altra parte” di fronte alle tragedie e alle ingiustizie.

L’evento si è confermato un’importante occasione di ascolto, riflessione e crescita collettiva, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e territorio, nel segno della memoria, della dignità umana e della responsabilità sociale.