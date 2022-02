Non vuole mettere la mascherina: cacciata dall’aereo

Passeggera impedisce al volo di partire, buttata fuori di forza. all’aeroporto di Zurigo. Lo Sportello dei Diritti: “Episodi del genere sarebbero sempre più frequenti”

Su internet è diventato virale il video di una donna che è stata cacciata da un volo di linea perché si rifiutava di indossare la mascherina. È accaduto venerdì all’aeroporto di Zurigo dove si è svolta stata una vera e propria operazione di polizia.

Le forze dell’ordine sono dovute intervenire per buttare fuori da un aereo una passeggera che si è rifiutata di indossare la mascherina. La donna è salita sull’aereo senza mascherina e si è seduta al suo posto del volo di Iberia da Zurigo a Madrid.

Quando gli assistenti di volo le hanno ricordato il requisito della mascherina, si è creata una grossa discussione. Anche dopo le abituali istruzioni del pilota, lei non ha voluto indossare la mascherina. Poi è stata chiamata la polizia. A quel punto si è nuovamente tentata la via del dialogo, ma la giovane non ne ha voluto sapere.

Dopo pochi minuti, le è stato chiesto di uscire dall’aereo. La donna non si è però data per vinta. Ha resistito e ha cercato di rimanere seduta il più a lungo possibile. Alla fine, due agenti l’hanno accompagnata di forza fuori dall’aereo. L’aereo è decollato con 20 minuti di ritardo.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, interventi di questo tipo sono in aumento. E la causa non è sempre il mancato rispetto delle disposizioni Covid: alcol e droga giocano spesso un loro ruolo che scaturiscono in episodi, gravi al punto da portare a una denuncia alle autorità o alla necessità di un’operazione di polizia.

In linea di principio, tuttavia, il requisito della mascherina a bordo è ben rispettato. Tuttavia i passeggeri sono diventati più offensivi nei confronti dei membri dell’equipaggio.