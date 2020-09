Nota Comalca su positività al test Covid-19 di un dipendente di una delle aziende operanti nel mercato

Il Consorzio Mercato Agroalimentare della Calabria comunica che già dalla serata di ieri 28 settembre sono state attivate tutte le segnalazioni amministrative volte a tutelare la salute e la sicurezza sanitaria dopo aver appreso della positività al test Covid-19 di un dipendente di una delle aziende operanti all’interno del mercato.

Nello specifico, infatti, appena ricevuta comunicazione del caso, il Comalca dopo avere informato a mezzo Pec le Autorità sanitarie territoriali competenti, ha invitato gli operatori del mercato affinché, nelle more delle decisioni che saranno attuate dalle stesse Autorità, intraprendessero anche in autonomia ogni misura straordinaria atta a garantire la salute e la sicurezza di tutte le persone operanti nel mercato.

Al contempo, il Mercato prosegue la sua attività mantenendo il più elevato grado di prevenzione e controllo e le più severe verifiche del mantenimento delle distanze interpersonali con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale già adottate sin dall’inizio della pandemia e che finora hanno garantito il regolare svolgimento dell’attività in piena sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti.

Con riferimento, infine, ad eventuali misure che le Autorità sanitarie competenti intendessero attivare, il Comalca rimane in attesa di comunicazioni ufficiali mentre ha già disposto la sanificazione dell’intero mercato.

Intanto, da stamattina, è chiusa in via precauzionale l’attività dell’operatore il cui dipendente è risultato positivo.