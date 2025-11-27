Nota dei consiglieri di minoranza del comune di Satriano

​ Sig. Sindaco,

​nel nostro paese, che non ti appartiene e che non ti è mai appartenuto, si dice che “l’ignoranza è buona compagna della malacrianza”. In questa immagine ci rientri integralmente e sei sempre lo stesso, che cerchi giustificazione alle “grandi cavolate” che compi mediante insulti e risposte di bassa lega.

Adesso, Sig. Sindaco, ci devi dire se sei la più alta espressione istituzionale di un paese che non ti merita, o invece sei il “Sindaco dei bambini”, anche se nemmeno loro ti meritano, poiché ogni qualvolta ti viene contestato un errore, in quest’ultimo caso clamoroso, fai finta di non capire ed evochi la famosa “separazione delle funzioni”, che nemmeno tu hai perfettamente inteso, poiché ne parli spesso ed evidentemente hai bisogno di imparare.

Sig. Sindaco, se vuoi convincerci che non eri a conoscenza dell’atto “nullo” che il Comune di Satriano ha prodotto, raccontalo a qualche masnadiero che vive vicino a te e cammina sempre con il “naso alto”, in cerca di affari, come un cane da caccia.

Noi, invece, siamo persone istruite, competenti ed astute, più di quanto tu possa immaginare, anche se la tua competenza nessuno l’ha mai vista. Non pensare che per essere competenti ci si possa chiudere con il responsabile di un ufficio per accettare tutti i suoi dictat.

​Quanto all’evento svoltosi nella sala consiliare del Comune di Lamezia Terme, siamo incuriositi di capire se, “relazionando”, hai raccontato quello che è accaduto nel Comune di Satriano. Senza usare termini sconci e maldestri come “sconsiglieri”, quando ti rivolgi a persone di cultura ed alta professionalità.

Bene, Sindaco, il livello rasoterra ti appartiene, anche perché lo proclami, atteso che non si comprende quale sia la tua professionalità e quale sia la produzione di dibattito politico che si svolge in consiglio comunale.

Quanto al fatto che la prossima assise dell’ANAC si svolgerà a Satriano, siamo felici, anche se, invece di relazionare tu, darai incarico a qualcuno di noi affinché racconti le malefatte di questa amministrazione in carica, che tra poco finirà.

Per trovare un voto per la riconferma dovrai andare ad esplorare la via “Lattea”, alla ricerca di qualcuno che ti voti, o magari di un semplice “Marziano”.

​Credo che per adesso ti basti. A risentirci a presto.

Satriano

​Vittoria Corasaniti

​Giuseppino Basile

​Fortunato Drosi

​Francesco Maida