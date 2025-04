Nota del Circolo PD di Satriano

Il PD di Satriano sempre vigile ed interessato su ciò che avviene nel territorio della nostra amata terra, di cui molti di noi sono nativi e sono stati devoti amministratori per moltissimi anni, mentre esprime viva SOLIDARIETA ’PER IL VILE ATTENTATO PRESSO IL SALONE DA BARBA…….. LOCALE DI LAVORO DEL NOSTRO AMICO PERSONALE E CONCITTADINO MICHELE SINOPOLI ..UOMO BUONO E GIOVIALE, ..ALTRUISTA E SEMPRE PRESENTE NELLE MANIFESTAZIONI POPOLARI SENZA NULLA CHIEDERE MA TUTTO DONANDO AI CITTADINI… nel contempo esprime altresì viva preoccupazione per la lunga serie di attentati che si sono avvicendati in questo ultimi mesi e di cui nulla è dato sapere.. ma tutto è avvolto nel mistero..!!!!

Crediamo che i cittadini debbano prendere atto che una situazione tale non vada sottaciuta ma alta si levi la protesta, ben sapendo che le forze dell’ordine siano già al lavoro per diradare il mistero che avvolge simili attentati ai danni di tutti coloro che nelle scorse settimane hanno già perso le loro automobili.

Ci dispiace tanto constatare che nella nostra amata e pacifica comunità satrianese si verifichino fatti che per quanto ci riguarda noi giudichiamo strani e di cui non conosciamo le cause.

E’ VERAMENTE TRISTE E SINGOLARE che mentre il mondo della tecnica, della scienza e del sapere, va a avanti a passi da gigante per il bene dell’umanità e del progresso sociale , verso una pace e serenità che purtroppo tardano a venire……!!! noi dobbiamo ancora subire e prendere atto di atti vandalici tutt’ora inspiegabili ed imprevedibili.

Non è questo il futuro che ci prefiguriamo per la nostra comunità che in passato è stata sempre esente da simili fatti criminosi, tanto che tutti coloro che hanno subito gli attentati stessi sono persone perbene che si sono sempre distinte nella società per la loro seria presenza e collaborazione da galantuomini.

Il nostro deferente pensiero va a tutti loro e per dare l’esempio della nostra viva testimonianza invitiamo Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco di Satriano affinchè indicano un seduta di Consiglio Comunale aperta, CHE RACCOMANDIAMO VIVAMENTE, dove, nella più ampia partecipazione popolare, i cittadini possano esprimere liberamente la loro opinione ed anche per dare un segnale forte che significhi che “NESSUN DORMA” E CHE NESSUNO DEI NOSTRI BENEAMATI CONCITTADINI DEBBA RIMANERE SOLO…!!!!

Francesco Mercurio

Segretario di Circolo PD di Satriano