Nota del Commissario Pd di Chiaravalle Pino Tomasello

“Ho avuto il compito dal Pd regionale di dare un supporto al Pd di Chiaravalle, in seguito ad incomprensioni e frizioni registrate tra i gruppi dirigenti del circolo locale negli ultimi mesi ”.

Esordisce in questo modo Pino Tomasello, commissario del Pd di Chiaravalle. Il Pd Chiaravallese, prosegue “ è un partito di antica tradizione popolare e democratica che, ne sono convinto, con l’ascolto ed il confronto riuscirà a ricreare un clima nuovo di agibilità democratica, per superare tale situazione critica”. “Ricostruire una prospettiva e un bisogno di partecipazione, definire programmi e proposte per un territorio che porta nella sua tradizione e nella sua storia, solidarietà, accoglienza e unità”.

“Ho accettato questo incarico per un senso di appartenenza al mio partito e di profondo rispetto verso la Comunità Chiaravallese”, dice ancora nella nota il nuovo commissario. “Del Pd si deve ritornare a parlare tra la gente per la serietà delle proposte che esprime e per continuare ad essere il partito del progresso, del riscatto sociale ma soprattutto di una comunità aperta ed inclusiva, piuttosto che di una chiusa e respingente”.

Nei prossimi giorni, per come sarà possibile data l’emergenza sanitaria in atto, si darà avvio ad un percorso di ascolto delle diverse realtà , che vanno dalle associazioni, a quella delle professioni, delle imprese e delle forze politiche che per storia e comunione d’intenti sono più vicine al sentire comune civico e di progresso. Il partito democratico è da troppi anni fuori dal governo comunale, con modestia ed umiltà si dovrà ritornare ad ascoltare ed aggregare nuove forze, per essere capaci di governare i processi politici, per il bene della collettività e con lo sguardo rivolto sempre all’interesse collettivo piuttosto che a quello individuale.

In questo percorso di confronto e di unità sarà indispensabile e prezioso il ruolo del gruppo consiliare Pd, che rappresenta il partito all’interno dell’istituzione locale. In questa assise conclude Tomasello, “ le nostre aspettative sono, come tradizione del nostro partito, di presentarci con una sola linea ed un solo volto”.