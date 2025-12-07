Nota del direttivo cittadino della Lega di Chiaravalle Centrale

Il direttivo cittadino della Lega di Chiaravalle Centrale, in vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale, ribadisce con fermezza la volontà e l’auspicio di giungere alla definizione di una coalizione di centrodestra unito, insieme alle forze politiche che in esso si riconoscono.

La Lega conferma la propria chiara posizione politica in favore dell’unità del centrodestra.

La sezione locale opererà, sin da questa fase, in coordinamento esclusivo con le segreterie cittadine e provinciali dei partiti del centrodestra, al fine di favorire una pianificazione congiunta coerente e pienamente allineata con le linee regionali e nazionali.

Con il presente comunicato si intende sgomberare il campo da qualsiasi tentativo di strumentalizzazione o diffusione di informazioni inesatte: la Lega di Chiaravalle Centrale, in questa fase, non parteciperà ad incontri o interlocuzioni al di fuori del perimetro del centrodestra cittadino.

Vincenzo Cernivivo – Commissario Cittadino Lega Chiaravalle Centrale