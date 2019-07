Nota del Partito Democratico di Satriano

Pensando e considerando l’invito proveniente da quello scampolo di maggioranza,ancora in bilico, come muro pericolante dopo un terremoto,invito alla minoranza, tendente a collaborare da qui a nuove elezioni per gestire,in modo condiviso diverse tematiche di largo interesse pubblico,come ad esempio: inizio lavori ricostruzione strada Notarmelli , risoluzione definitiva PSG ed altro ancora che per brevità non stiamo qui a ripetere,noi del PD diciamo che la proposta in se e per se,per i suoi contenuti e buone intenzioni, non era poi così peregrina se non che la stessa sia pervenuta, PURTROPPO, con incolmabile ritardo e FUORI TEMPO MASSIMO,per giunta dopo una catena impressionante di errori marchiani scaturiti chiaramente da una SUBORDINAZIONE al grande CAPO, EX SINDACO TEODORO ALDO BATTAGLIA,errori di tipo politico ed amministrativo.

Lasciamo stare il PECCATO ORIGINALE,che fu compiuto al momento della candidatura di Aldo Battaglia,ma quale migliore occasione di imporre a costui di andarsene rinunziando al ricorso in appello,dopo la condanna in primo grado..!!

Avere insistito caparbiamente a supportare un Sindaco già condannato e non capire o peggio essere d’accordo con costui che in più occasioni faceva i propri interessi in modo sfacciato, è ancora un grande errore politico che si aggiunge ad altri. Altra occasione perduta,avere supportato il Sindaco dopo l’epurazione dell’Assessore Tirone e le dimissioni a catena dell’Assessore Chiaravalloti e Riverso,senza profferire parola alcuna e nemmeno un momento di riflessione, ne una valutazione e nessuna considerazione,niente,silenzio assoluto e fiducia incondizionata ad un Sindaco condannato.Quando decade un Sindaco eletto direttamente dal popolo ed in questo caso, quasi con i soli vostri voti di preferenza e quando lo stesso perde tre quarti della propria Giunta, una sana,onesta e conseguente scelta politica,sarebbero state le vostre rapide e decise dimissioni….!!!

Ci sarebbe da ridere se non fossimo incazzati neri e scandalizzati se, parlando del PSC,abbiamo dovuto assistere alla nomina di un tecnico di Venezia ed all’epurazione di tutti i tecnici precedentemente nominati,aggravando il bilancio di ben 19.000 euro..!!! Dove eravate voi…?? Avere passivamente appoggiato questa insensata quanto interessata e dispotica scelta del Sindaco o forse si è fatto finta di non accorgersene..?? Quando si tratta del PSC che l’Amministrazione Drosi aveva lasciato in dirittura d’arrivo,dopo decenni di stasi,prima di informare il popolo,si consulta quanto meno la minoranza…….guarda caso,solo adesso ci si ricorda che questa esiste…!!!! Avere appoggiato passivamente il sindaco condannato nel persistente ostruzionismo alla azione peritale sulla strada Notarmelli, fingendo di non trovare nel bilancio pochi spiccioli, è una sfacciata subordinazione.Altro sgarbo macroscopico,avere invitato, i due ex assessori Tirone e Chiaravalloti nel tentativo malcelato e maldestro di ricompattare la vecchia maggioranza ed avendone avuto un diniego,rivolgersi poi alla minoranza , mettendo la stessa alla berlina e TRATTANDOLA ALLA STREGUA DI RUOTA DI SCORTA. L’ultimo sconsiderato tentativo…E QUI’ SIAMO SU “SCHERZI A PARTE”,avere richiamato alle armi il SIMPATICO CONSIGLIERE ZANGARI,nominandolo nuovamente assessore a distanza di pochi giorni dalle sue dimissioni…più CAOS DI COSI’….COSA DOVREBBE SUCCEDERE DI PIU’?

Dal punto di vista umano e sociale comprendiamo le vostre immense difficoltà in cui vi ha (FORSE) abbandonato il cinico,Grande capo Teodoro Aldo e le rispettiamo,dal punto di vista Politico ed Amministrativo,vi condanniamo senza appello su tutta la linea e vi preghiamo di ammettere che la vostra offerta di collaborazione ,oltre ad essere spaventosamente tardiva è arrivata dopo UNA SERIE INTERMINABILE DI RIPETUTI E GRAVI ERRORI. Vi consigliamo,pertanto di sgomberare il campo,cancellando una lavagna piena zeppa di errori,con un conseguente atto di dimissioni in blocco,prima o contestualmente alle seduta consiliare del 29 luglio p.v.,forse così fate in tempo a salvare in qualche modo la faccia.

Sgombrate dunque il capo,domani sarà UN’ ALTRA PARTITA E SI VEDRA’…!!!!

