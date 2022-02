Nota della segreteria del circolo PD di Santa Caterina dello ionio

Con l’elezione di Domenico Giampà e Nicola Irto sono stati definiti i quadri dirigenti del Partito Democratico della Calabria.

Con grande entusiasmo, il nostro circolo con oltre l’80% di tesserati che si sono recati a votare, ha contribuito fattivamente alla scelta dei nuovi dirigenti esprimendo gran voglia di ripartenza.

La stessa sensazione ha mosso gli animi di questo grande gruppo negli eventi proposti dal circolo, a partire dalla Festa dell l Unità Provinciale, capace di intercettare personalità politiche di calibro elevato, fino ad arrivare ai vari appuntamenti con gli altri circoli e con gli esponenti del partito su tutto il territorio. Posto ciò, credo che si stia lavorando bene, non solo come Partito, ma anche a livello amministrativo dove il sindaco Francesco Severino, espressione del Partito stesso e la maggioranza, stanno operando concretamente per una maggior coesione sociale sin dal loro insediamento. Il risultato di questa sinergia si denota dall’entusiasmo diffuso tra i cittadini.

Certamente non mancano le polemiche sterili da parte dei gruppi di minoranza (o del gruppo, pare si siano fusi, perdendo pezzi lungo il percorso), su tutte le buone pratiche portate avanti dalla Giunta

Comunale. Dopo le sfuriate sulla rotatoria, la videosorveglianza, i progetti fotocopia e tanto altro, sempre smentite e profuse col solo scopo di rallentare l’iter burocratico e non certamente sorrette da uno spirito costruttivo, oggi, al centro dell’insoddisfazione di costoro, vi è la vicenda del palazzo Marchese Di Francia, il cui recupero e rifunzionalizzazione rappresentano obbiettivi strategici nel processo di crescita e sviluppo del nostro meraviglioso Centro Storico. Un Polo Culturale che sarà attrattore turistico e catalizzatore di ospitalità diffusa, capace di incidere anche in termini occupazionali.

Il supporto al RUP, ing. Cosimino Lanciano, col suo intervento, ha fugato ogni dubbio sulle insinuazioni perpetrate dai soliti millantatori che propongono soluzioni esclusivamente di carattere populista nelle quali probabilmente nemmeno loro ripongono fiducia. Credo che alle contestazioni debbano poi seguire delle proposte serie o quanto meno degne di essere discusse.

Sento di esprimere la mia vicinanza al gruppo di maggioranza che lavora instancabilmente, come instancabile è il mio impegno per il partito. Credo inoltre che il sindaco Severino sia troppo spesso vittima di attacchi personali e non politici, l’opposizione si fa con argomenti significativi, discussioni e proposte.

Ma purtroppo, spesso, gli argomenti mancano e quindi è semplice fare volgari illazioni. La politica, come il partito, devono mettersi al servizio dei cittadini, non bisogna servirsi invece né dell’una, né dell’altro per manovre personali che gli elettori colgono anche dall’esterno, in quanto l’impegno sincero e disinteressato è sotto gli occhi di tutti.

La segretaria del circolo del Partito Democratico di Santa Caterina dello Ionio De Francesco Maria Antonietta.