Nota della segreteria Provinciale “Articolo UNO Movimento Democratici e Progressisti – Catanzaro”

Ieri sera – Mercoledì 3 Aprile 2019 – presso la sede Provinciale di Articolo UNO Catanzaro, si è tenuto l’esecutivo Provinciale convocato dal Neo Segretario, Luigi Ciambrone.

All’ordine del giorno, la nomina della Segreteria Provinciale:

lo stesso Ciambrone infatti, ha inteso velocemente completare la squadra al fine di partire in maniera celere con il lavoro su Catanzaro e Provincia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali – Europee, Amministrative ed Elezioni Regionali.

Oltre ai già eletti e nominati Presidente dell’Assemblea Provinciale – Tonino Tarantino (Catanzaro), e Garante dell’Assemblea Provinciale – Antonio Grandinetti (Nocera Terinese), la nuova Segreteria Provinciale sarà così composta:

1)Maria Antonietta De Fazio (Lamezia Terme) – Vice Segretario con delega alla Pubblica Istruzione;

2)Francesco Rotondo (Soverato) – Tesoriere;

3)Ivan Marra (Amaroni) – delegato alla programmazione Comunitaria e bandi;

4)Domenico Tallarico (Catanzaro) – responsabile dell’organizzazione e stampa;

5)Mariagrazia Kropp (Marcellinara) – delega alla Sanità;

Una segreteria snella, ma composta da importanti competenze, che lavorerà da subito al fianco del Neo segretario Ciambrone.

Lo stesso nel corso della riunione, ha voluto conferire altre deleghe per diversi ambiti; ad occuparsi dei Trasporti, sarà il veterano Tonino Tarantino, delle tematiche ambientali ed energetiche sarà il già segretario Provinciale uscente Nicola Criniti (Badolato), Nicola Ventura (Catanzaro) seguirà assieme alla componente della

Segreteria – Kropp Mariagrazia – la Sanità, mentre gli Enti Locali, per il momento rimangono in capo al Segretario Provinciale.

“Mi auguro – ha dichiarato il neo Segretario – che da qui a breve saremo in grado come Federazione, di assegnare altre numerose deleghe per altrettanti ambiti” “la Provincia di Catanzaro ha bisogno di competenze e di importanti Profili che si occupino delle molteplici problematiche che i nostri territori sono costretti ad affrontare”

Alla riunione dell’esecutivo Provinciale ha partecipato il Consigliere Regionale – On Avv. Arturo Bova, Presidente della Commissione Anti Ndrangheta.