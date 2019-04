Nota di precisazione sul decesso del Maresciallo Maggiore Daniele Nuzzi

Riceviamo e pubblichiamo: I comunicati che sono stati pubblicati in data 16.04. ca su richiesta del sig. Domenico Leggiero amministratore di un “Osservatorio Militare – Vittime dell’Uranio impoverito” risultano tendenziosi e strumentali presentando carattere lesivo per la mia immagine professionale.

Il Maresciallo Maggiore Daniele Nuzzi è purtroppo deceduto in data 15.04 presso l’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per cause assolutamente non correlabili all’Uranio impoverito o per sopraggiunta patologia neoplastica.

Il sito dell’Osservatorio Militare – Vittime dell’Uranio impoverito non rappresenta inoltre un sito ufficiale del Ministero della Difesa. La famiglia Nuzzi ha diffidato lo stesso sig. Domenico Leggiero a rettificare quanto lesivamente dichiarato sulle cause del decesso del familiare e si precisa che non ha autorizzato l’Osservatorio Militare a comunicati stampa fornendo informazioni riservate relative alle cause del decesso loro caro Daniele.

dr. Pasquale Montilla