Nota sul finanziamento per la videosorveglianza a Santa Caterina Jonio

In merito alla comunicazione del Sindaco Severino in riferimento al finanziamento relativo alla sicurezza urbana, accogliamo con piacere la notizia dello scorrimento della graduatoria riguardante i sistemi di videosorveglianza nei comuni Italiani.

Con decreto del 28 febbraio 2019 Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha autorizzato l’incremento ulteriori 30 MILIONI di Euro le risorse messe a Bando lo scorso anno, con i quali erano stati finanziati i primi 429 Comuni.

Tale incremento di fondi ha consentito lo scorrimento della graduatoria per altri 216 comuni consentendo di ripescare, per fortuna, anche Santa Caterina dello Ionio che riceverà il finanziamento necessario per la messa in sicurezza di tutto il nostro paese.

Intendo rivolgere un doveroso ringraziamento al Ministro dell’Interno Salvini per aver incrementato questi fondi e alla passata Giunta Comunale per aver sottoscritto il patto di sicurezza urbana con la Prefettura di Catanzaro, atto indispensabile per l’approvazione del progetto definitivo avvenuto il 22 giugno 2018.

Sono queste le cose che ci piacciono, ricordando ciò che sosteneva Publilio Siro:

“Quando la fortuna è favorevole anche il toro ti partorisce un vitello”.

Raffaele Pilato

Capogruppo “Cambiamo Santa Caterina”