Nota sulla decadenza del Sindaco di Satriano

Come da molti risaputo, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n.1488/2019 del 10/07/2019, ha definitivamente sancito la DECADENZA DEL DOTT.TEODORO ALDO BATTAGLIA DALLA CARICA DI SINDACO DI SATRIANO.

Noi del “MOVIMENTO POLITICO SATRIAMO” ci rivolgiamo al popolo che lo aveva eletto a larga maggioranza, invitandolo a voler considerare,con obbiettività, che noi ABBIAMO SEMPRE AVUTO RAGIONE, FIN DALLA PRIMA ORA,quando ripetendolo in tutte le salse e continuamente in molteplici occasioni,abbiamo sempre sostenuto che costui era “INCOMPATIBILE” per lite pendente con il comune, a causa dell’arcinota vicenda “NOTARMELLI”.

Nonostante i nostri avvocati MAIDA E GRECO, lo avessero spiegato continuamente ed a più riprese,purtroppo NON SIAMO STATI CREDUTI, nemmeno da coloro che avrebbero potuto comprendere,ma che, NICCHIANDO, hanno fatto finta di niente,confidando forse nella lentezza della giustizia italiana. Grande pertanto è la responsabilità di tutti coloro hanno volutamente ingannato il popolo per cui tre anni sono andati perduti . D’altra parte al di là della vicenda giudiziaria,questo Sindaco in questo anno,col suo carattere di despota e col suo istinto da kamikaze, ha fatto tutto lui mandando al macero ben quattro assessori in un caos indescrivibile.

Noi oggi dovremmo esultare o festeggiare,se pensassimo a quanto siamo stati derisi ed a quale lavorìo certosino i nostri avvocati Maida e Greco,con alta professionalità, si sono sobbarcati per oltre un anno Ma siamo seri,nell’interesse del popolo, abbiamo la testa sul collo e le spalle larghe tanto da mettere da parte,almeno per il momento,le responsabilità gravi di colui che è ormai un EX SINDACO e che nonostante tutto,cerca mestando le carte,di convincere i più sprovveduti, affermando che per lui la partita sia tutta da giocare. Comunque ci riserviamo,per brevità di questa nostra prima nota, di sciorinare in un futuro imminente,con dovizia di particolari,tutto ciò che è di nostra conoscenza.

Al di là della procedura che la Prefettura vorrà adottare per la circostanza e con la mente rivolta alla costituzione di un progetto per il futuro amministrativo del nostro Comune,ognuno che ancora ricopre ruoli ed ha competenze a vari livelli,dopo ampio esame di coscienza,liberamente si regoli di conseguenza. Pertanto restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

MOVIMENTO POLITICO “SATRIAMO”

COMITATO DEI QUARANTA PER L’AZIONE POPOLARE

PARTITO DEMOCRATICO

GRUPPO CONSILIARE “NUOVAMENTE #SATRIAMO”