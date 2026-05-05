​Note d’Incanto a Monasterace: Il Gran Galà Lirico “Luci d’Opera al Castello”

Il fascino senza tempo della lirica incontra la suggestione dei borghi storici. Sabato 9 maggio 2026, la cornice monumentale di Piazza C. Placanica a Monasterace Borgo ospiterà un appuntamento culturale di altissimo profilo: “Luci d’Opera al Castello”.

​L’evento, un Gran Galà Lirico Sinfonico organizzato in onore di Sant’Andrea Avellino, promette di trasformare il cuore del borgo in un teatro a cielo aperto, celebrando la grande tradizione musicale italiana sotto le stelle.

​I Protagonisti della Serata

​Il palco vedrà la partecipazione della prestigiosa Suberatum Orchestra Filarmonica, una realtà consolidata nel panorama sinfonico, che accompagnerà le performance dei solisti. La direzione musicale sarà affidata al Maestro Luigi Tedesco, figura di riferimento per precisione e sensibilità interpretativa.

​Le voci soliste saranno quelle di due interpreti d’eccezione:

​Il soprano Eleonora Pisano , nota per la sua capacità di emozionare con un timbro cristallino;

, nota per la sua capacità di emozionare con un timbro cristallino; ​Il tenore Federico Veltri, voce potente e raffinata, già apprezzata in numerosi teatri nazionali.

​La serata sarà condotta da Emanuela Vitale e Antongiulio Iorfida, che guideranno il pubblico attraverso i brani più celebri del repertorio operistico.

​Un Evento di Comunità

​L’iniziativa gode del patrocinio e del supporto di diverse istituzioni religiose e civili, tra cui la Diocesi di Locri-Gerace, la Parrocchia San Nicola di Bari, la Regione Calabria e il Comune di Monasterace. Questa sinergia sottolinea l’importanza di “Luci d’Opera al Castello” non solo come momento di intrattenimento, ma come operazione di valorizzazione del territorio e delle sue radici spirituali e culturali.

​L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:30. Per i residenti e per i turisti attesi nel borgo, si preannuncia una notte all’insegna dell’eleganza e della grande musica, dove le mura del castello faranno da cassa di risonanza per le arie più amate della storia dell’opera.