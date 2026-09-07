Notizie germaniche

Occorrono alcune precisazioni. I Laender tedeschi non sono “regioni”, perché la Germania è una “repubblica federale”, e un Land è quasi un’entità statale. Senza divagare sulle complicate vicende medioevali, ecco cose successe: il trattato di Westfalia del 1648 sancì la personalità giuridica e sovranità di tutti i trecento e oltre antichi feudi imperiali; dopo la tempesta napoleonica, ne rimasero 39; nel 1871, gli Stati tedeschi costituirono un Impero Federale, divenuto nel 1918 Repubblica, però sempre federale; e tale situazione venne conservata dalla cosiddetta Germania Ovest e dalla cosiddetta Germania Est, oggi Germania. Quanto alla Sassonia, occorre ricordare la sua storia. Vi risparmio Vitichindo, gran nemico di Carlo Magno; e gli Ottoni; e Lutero e il sassone come lingua tedesca; ma non Maria Amalia, moglie di Carlo di Borbone, quindi regina di Napoli e di Sicilia.

Né si può scordare, anzi è di grande momento, l’episodio, denso di significato morale e filosofico (alla faccia di chi lo ignora, ripassate… no, studiate Fichte), quando nel giugno del 1813 a Lipsia l’esercito della Sassonia abbandonò l’alleanza con Napoleone e si schierò con le armate tedesche, in nome del germanesimo e della Kultur ideale contro la Zivilitation materialistica borghese. Provate a spiegarlo a chi non voglio nominare!!! Chi conosce la storia (alla faccia… ) sa quanto pesi il Land Sachsen-Anhalt.

Riflessioni generali. Se un marziano scendesse sulla Terra, in particolare in Italia, e andasse al cinema e ascoltasse prediche e leggesse giornali e libri e soprattutto testi scolastici, tornerebbe sul suo pianeta relazionando che sono tutti, ma proprio tutti di sinistra, anche in Sassonia. Poi qualcuno gli farebbe notare che i risultati elettorali dicono il contrario.

E già! Se io fossi di sinistra (quod Deus avertat: scusate il latino), terrei una riunione riservatissima di persone responsabili, quindi con esclusione di intellettuali di ambo i sessi, e inizierei un’analisi antropologica e sociologica, per capire cosa pensa, cosa intimamente avverte la gente reale. Metodo della riunione? Interventi di massimo dieci minuti nel senso di seicento secondi, quindi niente retorica e niente frasi fatte a colpi di patriarcato e diritti e buonismo e citazioni di amici semisconosciuti.

Ora qualcuno penserà che io voglia dare consigli agli avversari. Ma no, sto solo giocando con le parole: una riunione di sinistra zeppa di intellettualoni durerebbe giorni senza limite, e ogni intervento almeno un paio d’ore di infinite ripetizioni delle stesse frasi fatte e aria fritta: seguono scroscianti applausi e fingere di essere d’accordo… sul nulla.

A destra non succede mai qualcosa di simile, perché gli innumerevoli dotti di destra non si riuniscono mai, e ognuno va per conto suo. Tanto la destra li piglia lo stesso, i voti, e in modo del tutto indipendente da eventuali discorsi.

Ulderico Nisticò