Noto integratore vitaminico richiamato per caratteristiche non conformi. Ecco info e lotto

L’azienda HEALTH AND HAPPINESS ha segnalato il richiamo volontario di un lotto dell’integratore alimentare Swisse Vitamina C Effervescente (978837540).

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo sono le “Caratteristiche fisiche e aspetto non conforme a standard di qualita’ ”. Il prodotto in questione è venduto in flacone da 20 compresse. con i numeri di lotto 4002V, 4003,4004 e 4005. L’integratore vitaminico Swisse Vitamina C 20 Compresse Effervescenti ,supporta il sistema immunitario e la produzione di energia.

L’azienda Gruppo H&H (Health&Happiness) che si occupa di salute e nutrizione, ha prodotto l’integratore alimentare richiamato. L’azienda è sita in Italia, nella Città metropolitana di Milano in viale Sarca, 235.

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a scopo precauzionale di non utilizzare l’integratore con i numeri di lotto segnalati e, se possibile, restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Non essendo possibile stabilire un livello di esposizione sicuro per i consumatori, esiste un potenziale rischio per la salute umana. La decisione dell’azienda è stata presa con l’intento di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini ed è stata accolta con favore dall’associazione “Sportello dei Diritti”.