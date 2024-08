“NOTTE AZZURRA” A MONTAURO: MODA, CONCERTI E CONCORSI CANORI DAL 2 AL 4 AGOSTO

Moda, concerti, esibizioni canore e tanto buon pesce accompagnato da un ottimo vino. E’ questa la sintesi dei tre giorni che attende il lungomare di Montauro grazie alla “Notte Azzurra”. Tre giorni, di eventi e di tante prelibatezze calabresi.

Dal 2 al 4 agosto si terrà la quarta edizione del festival del pescato dello Jonio. Un contenitore di iniziative che ha come filo conduttore la valorizzazione del patrimonio agricolo e agroalimentare della Calabria.

Saranno diverse le aree food presenti sul lungomare di Montauro che proporranno a visitatori e turisti ricette calabresi a base di pesce. Il tutto accompagnato da buon vino locale e da tanti eventi.

La Notte Azzurra non solo celebra le tradizioni culinarie calabresi, ma incoraggia anche lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nel settore agroalimentare.

Durante la giornata inaugurale del 2 agosto si terrà “Moda sotto le stelle” organizzata da Unicram Calabria. Il giorno dopo, sabato 3 agosto, sarà la volta della musica degli Union Pooh. L’Official Tribute Band ripercorrerà i più celebri successi di uno dei gruppi musicali più amati dagli italiani.

“I ragazzi del mondo” faranno una carrellata di canzoni che sono entrate nei cuori di tutti gli amanti della musica. Nel tour “giorni infiniti” saranno riproposti dei must del gruppo bolognese come “Amici per sempre”, “il cielo è blu sopra le nuvole”, “Uomini soli”, “L’altra donna”, “Piccola Katy”, “Dammi solo un minuto”, “Chi fermerà la musica” e tantissimi altri successi.

Mentre il 4 agosto si comincerà prestissimo, alle 5 di mattina, con “l’Alba dei 100 km”, la maratona per tutti che partirà dal lido Da Da Da e seguirà un percorso suggestivo. In serata, invece, ci sarà il Red Contest condotto da Raffaella Capria.

Un concorso canoro dedicato a tutti coloro che hanno la passione per il canto. I vincitori del Red Contest si esibiranno durante la Notte Piccante 2024 che si terrà a Catanzaro dal 20 al 22 settembre.