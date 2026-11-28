​Dalle ore 18:00 il centro di Soverato si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la Christmas Edition. In programma street band, artisti di strada, l’Area Bimbi, l’artigianato locale e lo show cooking dei pasticceri dedicato alla pignolata.

​SOVERATO (CZ) – Torna uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio ionico per inaugurare il periodo delle festività: sabato 5 dicembre 2026, a partire dalle ore 18:00, va in scena a Soverato la Notte Bianca – Christmas Edition.

Giunta alla sua terza edizione con il motto “non c’è due senza tre”, la manifestazione invita cittadini, famiglie e visitatori a vivere le vie e le piazze della città tra le luci delle vetrine e un ricco calendario di intrattenimento.

​Musica, spettacoli e street band nelle vie di Soverato

Il centro cittadino di Soverato sarà animato da un programma pensato per coinvolgere un pubblico di ogni età. Il ritmo della serata sarà affidato alle street band, che porteranno la musica itinerante direttamente tra la folla.

L’offerta artistica e culturale spazierà attraverso diversi generi: dal gospel al cantautorato, passando per il cabaret e i dj set, con parentesi dedicate anche alla moda, allo sport, ai giochi e alle performance degli artisti di strada.

​L’Area Bimbi: giochi, laboratori e divertimento per le famiglie

Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli con l’allestimento dell’Area Bimbi, uno spazio interamente dedicato al gioco e alla creatività. I bambini che parteciperanno alla Notte Bianca di Soverato potranno divertirsi sui gonfiabili, scegliere il proprio personaggio al truccabimbi e scatenarsi con la baby dance.

Il programma per l’infanzia include inoltre un laboratorio di pittura, un laboratorio beauty e un’area dedicata alla pallacanestro baby per i primi tiri a canestro, il tutto accompagnato da postazioni di zucchero filato e pop corn.

​Gastronomia e artigianato: lo show cooking sulla pignolata

La tradizione dolciaria calabrese sarà protagonista in piazza grazie ai pasticceri di Soverato, impegnati in uno show cooking dedicato alla preparazione dal vivo della pignolata, il dolce tipico del Natale locale.

Lungo il percorso della festa, oltre alle varie proposte di street food, sarà allestita un’area espositiva per l’artigianato, dove gli hobbisti presenteranno al pubblico le proprie creazioni realizzate a mano.

​Shopping natalizio e convivialità nel cuore della città

Elemento centrale della Notte Bianca a Soverato sarà lo shopping serale. Le attività commerciali resteranno aperte per accompagnare i visitatori nella scelta dei regali natalizi, valorizzando il ruolo del commercio di vicinato, il rapporto diretto tra commercianti e clienti e il piacere di ritrovarsi in strada per condividere l’atmosfera delle feste alle porte del Natale.