Notte Blu della Ricerca, a Soverato un’immersione nei segreti del mare

L’otto agosto, Soverato si prepara a celebrare la “Notte Blu della Ricerca”, un evento straordinario che invita il pubblico a scoprire i misteri e le meraviglie dei nostri oceani.
La manifestazione, che si svolgerà al MUDIMAR – Museo del Mare di Soverato, in Piazza Nettuno, dalle 18:00 alle 22:00, promette un’esperienza unica e coinvolgente per curiosi di tutte le età.
La serata offre un’occasione imperdibile per incontrare scienziati e ricercatori che sveleranno i segreti più profondi del mondo sottomarino. L’obiettivo è quello di mostrare come l’innovazione scientifica possa contribuire alla salvaguardia dei nostri mari, un tema di crescente importanza a livello globale.
La “Notte Blu della Ricerca” rappresenta un’opportunità eccezionale per riflettere sull’importanza della ricerca scientifica e sulla bellezza inestimabile del nostro patrimonio marino.