Notte da incubo nel catanzarese, ignoti entrano in una casa legano i proprietari e li rapinano

La notte scorsa ignoti si sono introdotti in un appartamento del comune di Settingiano, i ladri dopo aver legati ed imbavagliato i proprietari hanno portato via alcuni oggetti.

Per fortuna nessuna conseguenza per le persone vittime della rapina. Non ci sono stati feriti ma solo tanto paura e spavento.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Catanzaro agli ordini del capitano Ferdinando Angeletti e del nucleo operativo investigativo radiomobile di Catanzaro guidati dal capitano Felicia Basilicata. I militari stanno effettuando tutti i riscontri del caso al fine di individuare i responsabili.