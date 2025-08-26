Notte da incubo per un ciclista inseguito dai cinghiali nei boschi

Un’escursione in bicicletta nei boschi della Sila si è conclusa con una brutta avventura per Emanuele, 22 anni, originario di Cosenza. Perso nel fitto della boscaglia dopo aver imboccato per errore un sentiero secondario, il giovane si è trovato in una situazione critica.

La tensione è aumentata quando un branco di cinghiali ha cominciato a inseguirlo. Per sfuggire agli animali, Emanuele è salito su un albero, dove è rimasto per circa mezz’ora mentre il branco continuava ad aggirarsi sotto di lui.

Solo quando si sono allontanati, è riuscito a scendere e a recuperare la sua bicicletta.

​Nonostante la batteria quasi scarica del cellulare, è riuscito a chiedere aiuto.

Ha chiamato il 118, ma l’operatrice, secondo il suo racconto, non ha creduto alla sua storia. Fortunatamente, il 112 ha rilevato la sua posizione tramite la cella telefonica e ha inviato i carabinieri di Aprigliano sulle sue tracce.

Mentre i soccorsi lo cercavano, Emanuele ha trovato rifugio in una struttura parrocchiale a Quaresima. L’incubo è finito quando, poco dopo, ha incrociato l’auto dei carabinieri, che lo hanno riaccompagnato a casa, visibilmente provato ma in buone condizioni.