​Notte di maltempo sulla Calabria: tempesta di fulmini dallo Ionio e crollo termico

Una notte d’inferno dal punto di vista meteorologico ha spezzato la lunga parentesi di stabilità climatica sulla Calabria. Un rapido e intenso peggioramento delle condizioni atmosferiche ha sorpreso il territorio regionale durante le ore notturne, portando con sé una vera e propria tempesta di temporali e un’incessante attività elettrica.

​La dinamica dell’evento

​Il fronte perturbato ha fatto il suo ingresso risalendo con veemenza dal mar Jonio. Sebbene le zone costiere abbiano registrato piogge intense e forti raffiche di vento, sono state le aree interne a subire i danni e i disagi maggiori. La formazione di nuclei temporaleschi autoc rigeneranti ha scaricato al suolo un’elevata quantità d’acqua in un lasso di tempo estremamente ridotto, accompagnata da fulminazioni continue che hanno illuminato a giorno i rilievi della regione.

​Colpo di spugna al caldo: temperature sotto i 20 gradi

​Il passaggio della perturbazione non ha portato soltanto precipitazioni abbondanti, ma ha impresso una netta virata alla stagione climatica. L’arrivo di una massa d’aria decisamente più fresca al seguito del fronte ha scalzato l’aria calda accumulata nelle ultime settimane.

​Il risultato è stato un vero e proprio crollare delle temperature: la colonnina di mercurio, che per diverse settimane si era mantenuta su valori quasi estivi, è scesa improvvisamente al di sotto dei 20 °C anche nelle ore diurne e a quote collinari, regalando un assaggio di pieno autunno a tutta la popolazione.

​La situazione attuale

​I tecnici e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione per verificare eventuali criticità legate al dissesto idrogeologico nelle zone montane e collinari più colpite dai nubifragi notturni. Nelle prossime ore si attende un graduale ed esaurimento dei fenomeni più violenti, pur in un contesto climatico ormai irrimediabilmente trasformato e dominato dal fresco.