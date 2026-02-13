Notte di paura a Soverato: vento di burrasca abbatte un grosso albero sul lungomare 

Una notte da dimenticare per la “Perla dello Ionio”. Un’ondata di maltempo, caratterizzata da piogge torrenziali e raffiche di vento che hanno sfiorato i 110 km/h, ha sferzato la costa catanzarese tra giovedì e venerdì, lasciando dietro di sé una scia di danni e disagi.

​Il crollo sul Lungomare

​Il punto critico si è registrato sul Lungomare di Soverato, dove la furia degli elementi ha avuto la meglio su uno dei pini che costeggiano la passeggiata.

Come mostra l’immagine scattata durante la notte, il grosso fusto si è schiantato al suolo, ostruendo parzialmente il passaggio pedonale.

​Fortunatamente, data l’ora tarda e le proibitive condizioni meteo, al momento del crollo non erano presenti passanti o veicoli in sosta nell’area colpita, evitando quella che sarebbe potuta diventare una tragedia.