Notte Piccante a Catanzaro, divieti di sosta e circolazione nel centro storico.

In occasione degli eventi previsti nell’ambito de La Notte Piccante, la Polizia locale di Catanzaro ricorda i provvedimenti previsti per il traffico e la sosta nel centro storico.

Al fine di consentire l’allestimento delle strutture, da oggi giovedì 18 settembre fino al termine della manifestazione, previsto alle ore 02.00 circa di lunedì 22 settembre, è istituito il divieto di sosta con zona rimozione sulle seguenti strade:

Piazza Giuseppe Garibaldi, compresa l’area di sosta a tempo e l’area riservata al carico e scarico merci ivi presente;

Corso Giuseppe Mazzini, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via San Nicola e l’intersezione con Piazza B. Grimaldi;

Piazza Luigi Rossi e Piazza Basilica Immacolata;

Piazza Bernardino Grimaldi;

Piazza Del Rosario;

Via Jannoni per n. 6 posti auto sul margine sinistro della carreggiata, secondo i senso di marcia, perimetrali all’Istituto Bancario ivi presente;

Piazza Le Pera;

Corso Giuseppe Mazzini, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza Le Pera e Piazza Roma, fino al civico 259 di Corso Mazzini;

Via Jannoni, ambo i lati, nel tratto compreso da Piazza F. Fiorentino fino all’intersezione con Via Cavour (Politeama);

Da oggi giovedì 18 settembre, fino al termine della manifestazione, sospesa la Zona a Traffico Limitata (ZTL) Basilica Immacolata, e istituito nella stessa via il divieto di transito e divieto di sosta ambo i lati, con zona rimozione, divieti valevoli anche per i residenti;

Da venerdì 19 settembre, dalle ore 07.30 fino al termine della manifestazione, verrà istituito il divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione per tutti i veicoli sulle seguenti strade:

Via San Nicola, per il tratto compreso tra l’intersezione con Corso Mazzini e la Chiesa di San Nicola;

Via Spasari, per tutta la via, tra l’intersezione con Via Raffaelli e l’intersezione con Corso Mazzini, ivi compreso il tratto per tutto il perimetro degli Uffici Postali;

Via Serravalle per il tratto compreso tra l’intersezione con Corso Mazzini e la Banca D’Italia;

Vico I Piazza Roma.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle ore 14.00 fino al termine degli eventi giornalmente in programma, sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su:

Corso Mazzini, tratto da Piazza Matteotti a Piazza G. Garibaldi e tratto da Piazza B. Grimaldi a Piazza Le Pera;

Via Monaco e Via Poerio nel tratto compreso tra Via Monaco e Piazza Matteotti, istituendo sosta riservata ai veicoli con a bordo persone disabili ed in possesso di regolare pass in corso di validità;

Piazza Unità d’Italia (Politeama) e tratto di Via Italia compreso tra il civico 5 della via e Via Jannoni;

Via Eroi;

Via Menniti Ippolito;

Via Arcivescovado;

Piazza Duomo.

Circolazione stradale per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre

Dalle ore 14.30 fino al termine degli eventi giornalmente in programma, divieto di transito per tutti i veicoli sull’intero Corso Mazzini, comprese vie e strade laterali.

Dalle ore 16.30 il divieto di transito si estenderà su via Italia, via Montecorvino, via Monaco (esclusi i veicoli con a bordo persone disabili in possesso di pass), via Arcivescovado – Piazza Duomo e tratto finale di Via XX Settembre, compreso tra Discesa San Rocchello e Corso Mazzini; via Jannoni – via Educandato – Piazza Rosario.

Il traffico in transito sulla Rotatoria – Rampa Via Pelaggi (Ospedale vecchio) non potrà transitare in direzione sud per via Milelli, essendo Via Italia interdetta al transito per la manifestazione, mentre viale dei Normanni è a senso unico a salire da sud a nord.

La circolazione stradale consentita, perimetralmente al centro storico, pertanto, sarà la seguente: chi transita su Via Indipendenza potrà proseguire per Via A. Turco oppure, da Piazza Matteotti, potrà percorrere Via Carlo V oppure procedere per Via Kennedy; chi proviene da sud su Viale dei Normanni, dovrà proseguire su Via Milelli e poi transitare per Via Acri oppure Rotatoria Gualtieri.

Inoltre, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 settembre, saranno sospese le attività didattiche del Convitto Nazionale “Galluppi”, la cui sede rientra nel perimetro della manifestazione, in considerazione dei potenziali rischi all’incolumità e alla sicurezza degli studenti.