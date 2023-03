Novantenne calabrese fa il record del mondo alla Maratona di Roma

La corsa non ha età. Antonio Rao ha da poco compiuto 90 anni, è calabrese di nascita e romano di adozione, maratoneta per profonda passione ma anche per le straordinarie doti che lo hanno visto conquistare tantissimi traguardi, l’ultimo alla Acea Run Rome The Marathon di domenica 19 marzo.

Con la sua data di nascita 1933 e con il suo nome ben noto, nella lista degli iscritti era subito saltato agli occhi degli organizzatori. Un mito, conosciuto a Roma perché legato all’Atletica Monte Mario e in tutta Italia per la sua incredibile forza e, dalla scorsa domenica, ormai in tutto il mondo.

Ha tagliato il traguardo dei 42,195km in 6h14’44” al ritmo di 8’53″/km (6.8 km orari), con passaggio alla mezza maratona in 2h49’40”, e con largo anticipo sul tempo limite previsto per concludere la gara di 6 ore 30 minuti.