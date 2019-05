Nove auto incendiate nella notte

Nove automobili sono state incendiate la notte scorsa in cinque vie diverse del quartiere Pennello nella frazione marina di Vibo Valentia. L’allarme, lanciato dai residenti della zona, è scattato intorno alle 5.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Distaccamento più altre squadre del Comando provinciale di Vibo. Tre le vetture completamente distrutte dal rogo, sei quelle seriamente danneggiate.

Sull’episodio ha avviato le indagini la Polizia di Stato. Al momento gli elementi in mano agli investigatori non consentono loro di individuare una pista precisa da seguire per cui nessuna ipotesi, allo stato, viene esclusa.