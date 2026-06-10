Novelty, macros ed “Il Cantico in fiaba”

Novelty, che si occupa dell’arte della narrazione digitale attraverso l’uso delle tecnologie interattive a braccetto con Macros va a Perugia per dare vita ad un percorso espositivo e sonoro promosso dalla locale associazione Amica Sofia APS supportata della Fondazione Perugia ed il progetto si trasforma in autentica esperienza di condivisione.

Per tre giorni, 3, 4 e 5 Giugno, gli spazi della biblioteca di San Matteo degli Armeni e del convento di Monteripido a Perugia, hanno ospitato le sette tappe dedicate ai grandi temi del Cantico delle creature.

Un progetto innovativo e complesso ma al contempo coinvolgente capace di partorire una interessante miscellanea di arte visiva, narrazione, musica e tecnologia vera anima delle tele realizzate dagli artisti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro dialoganti attraverso un percorso sonoro fruibile in cuffia, con bambini, ragazzi, personale docente, educatori e adulti.

Con “Il Cantico in fiaba”Macros e Novelty in Umbria hanno dato vita ad un linguaggio riconoscibile ed originale rendendo il messaggio francescano accessibile senza epurarlo della ricchezza che lo caratterizza dimostrando per l’occasione un patrimonio spirituale e culturale millenario, possa ancora parlare alle nuove generazioni attraverso linguaggi pionieristici.

E’ l’interesse riscosso a dimostrare tutti indistintamente strizzino con piacere l’occhio ad una galoppante innovazione culturale.

Massimiliano Giorla