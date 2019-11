Nubifragio a Reggio Calabria, la città sott’acqua. Allerta rossa su tutta la Calabria

Un violento nubifragio si è abbattuto su Reggio Calabria: la città è sotto l’acqua. A causa delle avverse condizioni meteo che stanno anche causando problemi di circolazione e danni alle strade cittadine, l’arcivescovo di Reggio Calabria, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, ha deciso di rimandare a domenica 1 dicembre la processione della Madonna della Consolazione che era prevista per oggi pomeriggio. Stasera in Cattedrale si svolgerà regolarmente la messa delle 18.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per tutta la mattinata, è stato anche richiamato personale libero dal servizio. Vento e pioggia minacciano pericolosamente tutta la regione. Rovesci temporaleschi previsti dal Pollino allo Stretto: non ci sarà un angolo di questa terra a non essere attraversato dalla temutissima perturbazione secondo le previsioni meteo. Uno scenario apocalittico che affiora dalle carte della Prociv regionale che ha diramato per tutta l’intera giornata l’allerta rossa.