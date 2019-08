Nuova edizione dell’Antologia di Letteratura del giornalista Pitaro

Antologia di Letteratura Calabrese. Narratori e Saggisti dell’Otto e Novecento. In uscita una nuova edizione per le scuole.

L’autore, il giornalista e scrittore Vincenzo Pitaro (twitter @Journalist_vp) presenta – in questa pregevole opera letteraria arricchita da saggio introduttivo, note e commenti – le pagine più belle della Narrativa, da lui accuratamente selezionate.

In ordine cronologico: da Nicola Misasi a Francesco Perri, da Corrado Alvaro a Leonida Repaci, da Fortunato Seminara a Mario La Cava, da Sharo Gambino a Saverio Strati, ecc. In più, una seconda parte dedicata alla Saggistica. Un volume che, in sintesi, racchiude il meglio di Calabria.