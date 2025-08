Nuova sfida super tecnologica per l’Istituto Tecnico Tecnologico Malafarina di Soverato

Anche durante la stagione estiva, l’Istituto diretto dal professor Saverio Candelieri impegnato nell’implementazione di metodologie innovative!

Lo staff Erasmus+, coordinato dalla prof. Savina Moniaci è, infatti, alle prese, oltre che con le attività di programmazione negli ambiti degli Accreditamento Erasmus+ Scuola e Vet, anche con lo sviluppo di buone pratiche innovative sull’Intelligenza Artificiale in relazione al nuovo progetto Ka220 approvato dall’Agenzia Nazionale greca.

Il progetto Erasmus+ KA220 SCH Artificial Intelligence Pedagogy for Diversity, Inclusion and eCollaboration in Schools, coordinato dall’eLearning Lab dell’Università di Creta vede il coinvolgimento di altre università, associazioni ed istituzioni islandesi, lituane, rumene, cipriote, spagnole e danesi.

L’ambiziosa programmazione si pone come obiettivo principale lo sviluppo di una metodologia innovativa sull’Intelligenza Artificiale che possa essere utilizzata nelle scuole per promuovere l’inclusione, la diversità e la collaborazione tra gli studenti.

Tra i prodotti finali, lo sviluppo di materiale didattico interattivo, la progettazione di un LMS (Learning Management System) con funzionalità di Intelligenza Artificiale da utilizzare per un corso di formazione blended, l’implementazione della metodologia proposta nelle scuole attraverso l’eCollaboration e la creazione di giochi didattici che combinino l’aspetto digitale della Realtà Aumentata con quello creativo.