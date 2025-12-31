Nuova tragedia stradale in Calabria: giovane di 35 anni perde la vita in un incidente

Non si arresta la scia di sangue sulle strade della Calabria. Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto questa mattina la comunità di Luzzi, in provincia di Cosenza, strappando alla vita un giovane di soli 35 anni.

La dinamica del sinistro

​La vittima è Pietro D’Ambrosio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità competenti, il giovane stava facendo rientro a casa dopo una sessione di lavoro.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, D’Ambrosio avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria vettura, finendo fuori strada.

L’impatto, avvenuto nelle prime ore della mattinata, non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentacinquenne: troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

Comunità in lutto

​La notizia si è diffusa rapidamente a Luzzi e nei comuni limitrofi, gettando nello sconforto amici e conoscenti. Pietro viene descritto come un giovane lavoratore, stimato da tutti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.