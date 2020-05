Nuova viabilità a Soverato, doppio senso di marcia sul lungomare e in via Cristoforo Colombo

“Grazie all’instancabile lavoro dell’assessore Daniele Vacca abbiamo approfittato del periodo di lockdown per affettuare un importante intervento sulla viabilità cittadina prevedendo il doppio senso di marcia su parte del lungomare Europa e su via Colombo”.

“Ciò permetterà, soprattutto nel periodo di maggior afflusso di veicoli in Città, di “alleggerire” il traffico su via S.G. Bosco.

Un intervento suggerito da molti ma reso più funzionale grazie alla creazione di una bellissima rotatoria.

Un altro obiettivo raggiunto un’altra opera importante per la nostra Città”. Così in un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.