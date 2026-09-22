Nuove tecniche di disinformazione online: guida pratica per difendersi

Se è vero che il primo modo per battere un avversario è conoscerlo, ciò vale anche se applicato a tutti i pericoli in cui ci si può imbattere in rete. Tra questi la disinformazione è tra quelli moderni forse il più pericoloso.

Ha ormai travalicato da tempo i confini del giornalismo, poiché esistono interi circuiti digitali ingannevoli: si va dalle recensioni manipolate alle piattaforme che clonano le interfacce dei siti ufficiali per estirpare i dati agli utenti.

Tra notizie realizzate artificiosamente e siti inaffidabili, l’internauta moderno si muove, insomma, costantemente in un terreno minato. Con l’IA generativa è possibile creare video iperrealistici, ma anche registrare vocali con una voce che imita quella umana. L’utente è chiamato a prestare attenzione anche ai dettagli impercettibili: sincronia labiale incompatibile ed espressioni innaturali del viso.

Prima di condividere una notizia è meglio utilizzare altri strumenti per accertarsi della sua veridicità: cercare conferme online, ricorrere a strumenti di fact-checking come Google Lens, o verificare se il sito che la riporta è credibile. Se non ci sono riscontri, si può dedurre che è falsa.

In altri casi la disinformazione si manifesta in modo più subdolo, con chabot avanzati che si insinuano nelle conversazioni in rete per avvalorare l’una o l’altra notizia falsa. Partire da informazioni che sono vere solo in parte è quasi sempre un punto di forza, poiché è più facile costruire intorno ad esse una storia più credibile.

La disinformazione, però, viaggia anche sui portali fake, con grafiche curate e bollini di garanzia falsi, nati per nascondere servizi e attività illegali ai danni degli utenti o dei concorrenti che operano legalmente. Questo fenomeno è particolarmente insidioso nel settore del gioco digitale, dove le recensioni manipolate e i falsi forum di appassionati vengono utilizzati per spingere gli utenti verso piattaforme clandestine o non autorizzate.

Ecco perché il controllo va effettuato in qualsiasi contesto. Anche chi cerca del semplice intrattenimento online dovrebbe sempre consultare una guida su portali specializzati, così da imparare a riconoscere gli operatori dotati di regolare licenza ADM ed evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.

La capacità di mettere in atto ricerche e verifiche non è del resto solo un modo per tutelare se stessi, ma anche un atto di responsabilità verso gli altri. Ogni volta che prima di condividere una notizia o fornire i nostri dati ad una piattaforma poco trasparente adottiamo misure di controllo preventivo, spezziamo la rete dell’inganno. Questo è il solo modo per preservare il valore della verità, anche in rete.