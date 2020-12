Nuovi casi di coronavirus a Santa Caterina dello Ionio

“Gli accertamenti effettuati a seguito delle due positività al coronavirus riscontrate gli scorsi giorni hanno evidenziato la positività anche dei familiari. Per i più stretti, sin da subito, era già stata disposta un’ordinanza di quarantena, mentre altri affini, si sono posti in isolamento fiduciario”.

“Voglio quindi rassicurare tutti perché da 10 giorni, su nostro consiglio seppur non obbligati formalmente, gli interessati sono rimasti a casa e non hanno incontrato nessuno. Siamo comunque a lavoro per una ricognizione di eventuali contatti antecedenti il decimo giorno”.

“I nostri concittadini non presentano sintomi e stanno bene e a loro giunge l’augurio di pronta guarigione. Seguiranno aggiornamenti!”. Si legge nella pagina Facebook del comune di Santa Caterina dello Ionio.