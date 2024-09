Nuovi orari a Soverato per il servizio di trasporto urbano

“Dopo il grande successo della sperimentazione nel mese di agosto, siamo felici di annunciare i nuovi orari del nostro servizio di trasporto urbano!

A partire da lunedì 16 settembre, il bus urbano seguirà una nuova programmazione. La linea sarà potenziata per agevolare gli studenti con corse dedicate negli orari scolastici e per facilitare gli spostamenti verso l’ospedale.

Un servizio pensato per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, rendendo più semplice e sostenibile muoversi nella nostra città.

Un passo verso la sostenibilità! Non solo più corse e comodità, ma anche un impegno per l’ambiente. Il nostro bus è alimentato a metano, contribuendo a ridurre le emissioni e il traffico cittadino.

Meno auto in circolazione significa meno inquinamento e una Soverato più vivibile per tutti

Continuiamo a lavorare per costruire insieme una città più sostenibile e vicina ai bisogni di tutti!” . Lo rende noto sui social il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.