Nuovi parcheggi a Soverato nelle aree più critiche

Il Comune investe sull’ospedale e sul borgo storico: il nuovo piano parcheggi parte dalla realizzazione di nuove aree di sosta nelle zone più critiche.

L’amministrazione comunale si prepara a varare un nuovo piano parcheggi e lo fa partendo dalla realizzazione di due nuove aree a servizio delle zone in cui sono state segnalate le maggiori criticità. Si investe sull’ospedale, per il quale si acquisisce un’are antistante la via di accesso, per creare 100 nuovi posti auto e dare il proprio contributo per migliorare i servizi di una struttura cruciale per tutta la provincia di Catanzaro.

“Abbiamo avviato l’iter per acquisire – spiega il sindaco Daniele Vacca – due importanti aree destinate a realizzare nuovi parcheggi in altrettante zone strategiche della nostra città su cui vogliamo puntare. Entrambe si trovano a Soverato superiore. La prima è adiacente l’ingresso dell’ospedale del Basso Ionio. Vogliamo fare la nostra parte per il potenziamento di una struttura importantissima e possiamo rendere concrete le nostre intenzioni, realizzando nuovi posti auto per risolvere la difficile situazione più volte segnalata come un disagio da utenti e personale in servizio”.

“Investiamo con una prima previsione di realizzare almeno 100 posti in un’area di 3000 metri quadri con i lavori di recupero urbano e ambientale di cui abbiamo realizzato lo studio di fattibilità e nominato il responsabile unico del procedimento. L’ufficio tecnico ha lavorato per redigere gli elaborati necessari e quantificare una spesa complessiva per i lavori di 76.676,88 euro. Per la realizzazione dell’opera occorre adottare un procedimento espropriativo che abbiamo avviato”.

“Il progetto non è l’unico e abbiamo un parallelo disegno che riqualificherà il borgo di Soverato superiore. Lavoriamo per il recupero urbano e ambientale dell’area adiacente il realizzando spazio di aggregazione sociale e culturale di via Belvedere, nello spazio retrostante la nostra chiesa. É un progetto a cui teniamo molto perché ha un duplice scopo: il primo è quello connesso con la creazione di spazi di sosta in una zona in cui attualmente non ne esistono molti, il secondo si lega alla realizzazione, sempre all’interno dell’area acquisita, di un parco che si affaccia e quindi valorizza l’area archeologica di Soverato vecchia”.

“Ovviamente in tal caso parliamo attualmente di un progetto preliminare in attesa di acquisire i finanziamenti necessari a completare l’opera. L’idea generale è quindi quella di avviare un piano parcheggi che parta dalle zone più critiche, anche se nelle previsioni c’è un terzo progetto che riguarda questa volta la zona marina e più precisamente l’area di fronte il teatro comunale in cui c’è l’idea di dare spazio a un’area attrezzata per altri 200 spazi di sosta che include anche quelli per persone con disabilità e parcheggi di cortesia per donne in attesa, oltre che un’area dedicata alla ricarica di auto elettriche per supportare la mobilità sostenibile e rispondere alle necessità dei visitatori che si recheranno nella nostra cittadina”.