Nuovi progetti europei con JUMP in collaborazione con l’Istituto Maria Ausiliatrice ed il Guarasci-Calabretta di Soverato

L’anno nuovo inizia con tanta Europa in Calabria grazie a JUMP. In questi giorni, ben 13 persone tra giovani, studenti di liceo e docenti si trovano a Kosice in Slovacchia (5 – 11 Gennaio 2023) per un importante meeting di formazione. Salute, benessere fisico e mentale sono i principali temi affrontati durante le attività progettuali che prevedono anche il potenziamento delle competenze linguistiche e digitali dei partecipanti, provenienti anche da Romania e Martinica Francese, ospitati, insieme alla rappresentanza italiana di JUMP, dai colleghi slovacchi.

L’associazione JUMP ha unito studenti e docenti di entrambi gli istituti scolastici, il Maria Ausiliatrice di Soverato e l’IIS Guarasci-Calabretta, in due progetti: il primo dal titolo “Health is Wealth” (salute è ricchezza) e il secondo, “Lets learn foreign languages through games and interactive activities”, sull’apprendimento linguistico e le nuove tecnologie.

L’unione tra educazione formale ed educazione non formale rappresenta la forza della collaborazione tra associazioni e scuole. JUMP ha oltre 10 anni di esperienza in scrittura e gestione di progetti europei e formazione docenti internazionali. Con oltre 1500 partecipanti Erasmus, il team JUMP porta avanti l’unione di percorsi formativi che permettano a giovani ed educatori di crescere dentro e fuori la scuola attraverso gruppi di lavoro che si preparano sui temi dei progetti, utilizzando nuove tecnologie, creando prodotti multimediali /video, presentazioni interattive, pubblicazioni grafiche), partecipando a laboratori, il tutto in lingua inglese.

La mobilità di Gennaio in Slovacchia rappresenta l’occasione per rivedersi, verificare quanto appreso a distanza, vedere i risultati e stare insieme scoprendo la realtà locale dei partners, EDU4YOU e Spojená škola, un’associazione e una scuola, nella splendida città di Kosice. I nostri giovani calabresi hanno scritto tanti articoli bellissimi per il blog del progetto https://healthiswealthproject.eu/blog/ creato dal team JUMP.

Sul canale youtube è possibile anche trovare alcune video ricette molto simpatiche che rivisitano i piatti tipici in chiave light https://www.youtube.com/@healthiswealth4140 . Inoltre un booklet grafico, informa ed educa i giovani non solo al benessere fisico ma anche a quello mentale, un tema sul quale tutti dovremmo riflettere per supportare le giovani generazioni.

Continueremo per tutto il 2023 a portare avanti attività innovative e offrire occasioni di mobilità a tutti gli interessati.