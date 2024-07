Nuovi Radicamenti – La cultura e le tradizioni di Spadola in mostra il 25 luglio 2024

Spadola si prepara ad accogliere un interessante evento nell’ambito del progetto “Nuovi Radicamenti”, dedicato alla riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali. La manifestazione, che avrà luogo giovedì 25 luglio 2024, offrirà ai partecipanti un’esperienza autentica, tra arte, cultura e sapori del territorio.

Il programma della giornata, che avrà inizio alle ore 15:00, prevede:

Mostra fotografica del borgo e dei luoghi di montagna

La giornata prenderà il via con una mostra fotografica che immortala la bellezza del borgo di Spadola e dei suoi suggestivi paesaggi montani. Le immagini, affiancate da spot video, racconteranno la storia e l’essenza del luogo, offrendo uno sguardo unico su una realtà ricca di fascino e tradizione.

Laboratorio sulla preparazione del pane tradizionale

Un’occasione unica per imparare i segreti della panificazione tradizionale. Le donne locali, con l’esperienza di un tempo, guideranno i partecipanti in un laboratorio pratico, dove si potrà scoprire e sperimentare la preparazione del pane come una volta, utilizzando tecniche e ingredienti del passato.

Degustazione di prodotti tipici Spadolesi

La giornata culminerà in una ricca degustazione dei prodotti tipici di Spadola, una vera festa per il palato. I partecipanti potranno assaporare:

Pasta e suriaca al sugo con cotenne di maiale: un piatto robusto e saporito che unisce pasta e fagioli con un tocco di tradizione contadina.

Fagiola e pancetta con bruschetta di pane locale: un delizioso connubio di fagioli e pancetta servito su croccanti fette di pane fatto in casa.

Pipirieji e patati friiuti: peperoni fritti e patate, un piatto semplice ma ricco di sapore.

Pitta china alla spatulisa: una versione locale della pitta ripiena, farcita con ingredienti tipici della zona.

Zzippuli friiuti: tipiche frittelle calabresi, croccanti e gustose.

Formaggi vari e affettati vari: un assortimento di formaggi e salumi locali, che rappresentano l’eccellenza della produzione casearia e norcina del territorio.

Vino locale: i migliori vini della regione per accompagnare i sapori della degustazione.

L’evento del Comune di Spadola vuole essere un momento di condivisione e di riscoperta delle radici culturali e gastronomiche del territorio, offrendo a turisti e residenti un’occasione per vivere da vicino la genuinità e la bellezza della tradizione spadolese.

TUTTE LE TAPPE DI NUOVI RADICAMENTI

13/07 Vallelonga (VV)

15/07 Morano Calabro (CS)

25/07 Spadola (VV)

27/07 Badolato (CZ)

03/08 Isca sullo Ionio (CZ)

04/08 Nardodipace (VV)

07/08 Monterosso Calabro (VV)

08/08 Cardinale (CZ)

10/08 Paludi (CS)

11/08 Fabrizia (VV)

12/08 Polia (VV)

16/08 Mongiana (VV)

17/08 Zaccanopoli (VV)

18/08 Simbario (VV)

19/08 S. Nicola da Crissa (VV)

20/08 Brognaturo (VV)

06/09 S. Andrea Apostolo dello Ionio (CZ)

21/09 Aieta (CS)

22/09 Brognaturo (VV) – evento di chiusura