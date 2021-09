Nuovo anno scolastico, l’augurio dell’amministrazione comunale di Soverato

Un nuovo anno scolastico sta per iniziare, purtroppo però non sarà, per ora, la scuola che ricordiamo. Le procedure da seguire e le mascherine che si dovranno indossare, saranno noiose e fastidiose, ma per ora sono le nostre uniche armi per contrastare il virus e darci la possibilità di vivere la scuola in presenza.

Quest’anno più che mai, l’Amministrazione Comunale desidera augurare a voi care ragazze e cari ragazzi, genitori, docenti e personale ATA un anno tranquillo e sereno.

Noi come amministrazione ci saremo sempre per sostenere studenti e famiglie e soprattutto lavoreremo sempre insieme alle istituzioni scolastiche per garantire uno svolgimento sereno delle attività didattiche e a svolgere quel delicato compito formativo e di accoglienza.

Alle famiglie degli studenti la cui vita torna ad essere scandita dai ritmi dell’attività didattica esprimiamo la nostra vicinanza; sappiamo bene quanto questa situazione inaspettata stia generando disagi e preoccupazioni, ma siamo altrettanto certi che sapranno supportare i propri figli ed i loro insegnanti con fiducia e collaborazione.

Al nuovo dirigente Renato Daniele porgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Non ci resta allora che augurarvi, a nome dell’amministrazione comunale, buon anno scolastico.

Sindaco Ernesto Alecci

Assessore Pubblica Istruzione Daniela Prunestí.