Nuovo arrivo al Volley Soverato, ha firmato la palleggiatrice Francesca Saveriano

Nonostante il periodo difficile che vede la Ranieri International Volley Soverato perdere quattro partite consecutive, la società del presidente Matozzo non sta certamente con le mani in mano, dimostrando ancora una volta tutta la propria intenzione nel credere che ancora si può disputare una stagione positiva.

Da via Battisti giunge l’ufficialità di un nuovo arrivo in casa biancorossa: ha firmato per la Ranieri International la palleggiatrice Francesca Saveriano, classe 1993, che in sa qualche settimana aveva rescisso il contratto con la società Altino Volley militante nel girone A di serie A2. Sicuramente, un’opportunità di mercato importante, in una parte di stagione che di solito vede pochi movimenti di atlete.

La Saveriano, originaria di Vercelli, ha esperienza in questa categoria dove ha militato per due stagione con la Saugella Monza, con Montale e poi Marignano nella stagione 2019/2020. Prima per due campionati anche a Cutrofiano.

Certamente, si tratta di una giocatrice che porterà esperienza nell’organico guidato da coach Napolitano; Francesca è già in città e da questa mattina svolgerà gli allenamenti con le sue nuove compagne.